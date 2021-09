Omicidio di Chiara Ugolini, Impellizzeri si è ucciso in carcere

Impellizzeri aveva confessato l'omicidio di Chiara Ugolini

approfondimento

Uccisa nel Veronese, autopsia: traumi interni, non risolta causa morte

Impellizzeri, 38enne originario di Catania e vicino di casa della vittima, era stato subito tra i principali indiziati del delitto. Era stato arrestato il 6 settembre lungo l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze, dopo essere fuggito da Calmasino in sella alla propria motocicletta. Davanti ai magistrati si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Negli ultimi giorni era stato trasferito dal carcere fiorentino di Sollicciano a quello veronese di Montorio. Gli investigatori non escludevano nessuna pista, da un delitto a sfondo sessuale a una lite per questioni condominiali. La ragazza, 27enne era sola in casa ed è stata trovata dal fidanzato con una ferita alla testa. Ugolini si era laureata all'Università di Padova e da poco si era trasferita da Fumane (Verona), il comune della Valpolicella dove viveva con la famiglia, per stare accanto al fidanzato Daniel, di Garda. Lavorava in uno dei locali di proprietà del padre del fidanzato. Ieri sera, dopo la tragica scoperta, anche i genitori sono accorsi sul luogo del delitto.