Uk, kit ammazzavampiri dell'800 venduto all'asta per una cifra record

La scatola contiene gli oggetti all'epoca ritenuti essenziali per allontanare i vampiri: crocifissi, acqua santa, palo di legno, un rosario, una Bibbia gotica, candelieri di ottone e pistole. Apparteneva ad un ex amministratore dell'India britannica

Un kit per uccidere i vampiri un tempo di proprietà di un aristocratico britannico ha scatenato una guerra di offerte internazionali prima di essere venduto a un prezzo sei volte superiore al suo valore stimato. Risalente alla fine del XIX secolo, venduto giovedì per 13mila di sterline (circa 15mila euro), la scatola apparteneva a Lord William Malcolm Hailey (1872-1969), un ex amministratore dell'India britannica. "Che sia per paura o per attrazione, è interessante sapere che un membro del più alto ordine sociale aristocratico, un uomo con un posto nella Camera dei Lord, ha acquisito questo oggetto", ha affermato Charles Hanson, proprietario della casa d'aste, aggiungendo che "il mito del vampiro colpisce persone di ogni ceto sociale."