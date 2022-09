Aborto, governatore West Virginia firma bando quasi totale

Esenzioni solo per emergenze mediche e per le vittime di stupri e incesti. Le vittime devono però denunciare le aggressioni alle forze dell'ordine entro 48 ore

Il governatore della West Virginia, Jim Justice, ha annunciato su Twitter di aver firmato una legge che vieta quasi del tutto l'aborto, se non in casi di stupro, incesto ed emergenza medica. Le vittime di stupro e incesto dovranno denunciare l'abuso entro 48 ore alle forze dell'ordine per poter abortire, purché non abbiano superato l'ottava settimana di gravidanza, termine esteso alle 14 settimane per le minorenni. Il West Virginia è solo l'ultimo degli Stati a guida repubblicana che ha ristretto l'accesso all'interruzione di gravidanza in seguito alla decisione della Corte Suprema di eliminarne la qualifica di diritto federale.