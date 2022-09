Il momento è stato catturato dalle telecamere della Bbc che sta trasmettendo un live streaming della cerimonia. Nel video si nota l’uomo in piedi sulla piattaforma rialzata (catafalco) su cui è deposto il feretro della sovrana che inizia a barcollare , per poi riprendere l’equilibrio appoggiandosi al bastone del corredo cerimoniale. Sembrerebbe una semplice perdita di equilibrio, nessuno lascia la propria postazione.

Poco dopo, però, l’uomo cade a faccia in giù sul pavimento di pietra. A nulla è servito il tentativo del collega che ha discretamente allungato il braccio per salvarlo dalla caduta. La folla, presente per rendere omaggio alla regina, sussulta mentre due uomini in divisa si precipitano sulla guardia per prestare soccorso. Pare che, a quel punto, la Bbc abbia interrotto la diretta per qualche minuto.

Le immagini stanno diventando virali sul web. Un caso simile si era già verificato nel 2016, in occasione della parata per i novant’anni della sovrana. Nel corso dei festeggiamenti a Buckingham Palace, una Coldstream Guards, una guardia a piedi di sua maestà, era svenuta per il caldo e la tensione.