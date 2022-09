Spettacolo

Charlene di Monaco rilancia l'abito di jeans. FOTO

Dopo la prima uscita pubblica insieme al marito Alberto II, in occasione della premiazione dell’E-Prix della Formula E, con i gemelli Jacques e Gabriella, Charlene è tornata ad apparire con la famiglia per il Sainte Devote Rugby Tournament. Gli occhi dei fotografi puntano anche al suo look, sempre molto chic. La principessa ha indossato un abito lungo in jeans con cintura tono su tono a segnarle la vita, rilanciando così un evergreen della primavera estate. Nella gallery alcuni modelli must have a cui ispirarsi

Sempre regale l'allure (e la mise) della principessa Charlene che dopo mesi di assenza dopo la sua lunga malattia, torna ad apparire in pubblico con il marito Alberto II, regnante del Principato e i suoi due gemelli Jacques e Gabriella. Nella foto indossa un abito in jeans firmato Akris, raffinato e ineccepibile come nel suo stile.

Eccola a Monaco accanto al consorte in occasione del Sainte Devote Rugby Tournament. Charlene sfoggia una mise denim by Akris, l'abito in jeans è un intramontabile capo del guardaroba primaverile ed estivo perfetto per le occasioni formali come questa e per contesti più casual, da città.