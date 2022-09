Il rapper PnB Rock, ucciso a colpi d'arma da fuoco in un ristorante

La polizia sta controllando le telecamere di sicurezza

Tutti gli accertamenti sono in atto. "Stiamo controllando l'audio della registrazione della telecamera di sicurezza per determinare esattamente quali parole sono state scambiate prima dell'evento e per identificare l'assassino", ha spiegato l’ufficiale di polizia Kelly Muniz. Secondo il Los Angeles Times, la polizia sta anche controllando le telecamere delle aziende vicino al ristorante. L'assassino, che non è stato ancora arrestato, è uscito dalla porta laterale in un parcheggio vicino al fast food per poi fuggire in auto. La sparatoria è avvenuta intorno alle 13.15 e PnB Rock è stato portato d'urgenza in ospedale, dove ha perso la vita 45 minuti dopo.