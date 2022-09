Usa, la ex di Elon Musk mette all'asta i cimeli della loro relazione

Jennifer Gwynne, conosciuta dal miliardario nel 1994 quando entrambi lavoravano come consulenti in un dormitorio universitario, ha consegnato alla casa RR Auction di Boston foto e altre memorabilia della loro relazione. Tra gli oggetti dal prezzo più alto un biglietto d'auguri e una collana

Conservare gli oggetti personali di un ex partner potrebbe rivelarsi redditizio, soprattutto se lui diventa l'uomo più ricco del mondo. L'ex fidanzata di Elon Musk , Jennifer Gwynne, ha deciso di mettere all'asta tramite la RR Auction, con sede a Boston, una serie di foto e cimeli della sua relazione con il patron di Tesla dei tempi del college. Lo ha riportato un comunicato stampa della casa d'aste citato dalla Cnn. Gwynne aveva conosciuto e iniziato a frequentare il miliardario nel 1994, quando entrambi lavoravano come consulenti in un dormitorio universitario.

Il lotto all'asta: foto che ritraggono Musk prima dell'ascesa

leggi anche

Twitter, ok a Musk per uso dati “talpa”. Ma non si rinvierà la causa

Subito dopo essersi laureato all'Università della Pennsylvania, Musk ha iniziato un programma di dottorato a Stanford, ma ha abbandonato gli studi per lanciare la sua prima startup, Zip2. Il lotto di memorabilia include 18 foto dell'imprenditore quando era ancora uno studente di economia con il viso da bambino all'Università della Pennsylvania, oltre a molti altri ricordi del tempo della relazione di Musk e Gwynne. Subito dopo essersi laureato, il fondatore di Tesla ha iniziato il dottorato a Stanford ma poi ha deciso di abbandonare gli studi per lanciare la sua prima startup, Zip2. Le immagini mostrano il miliardario come un normale studente universitario prima della sua fulminea ascesa al successo: scherza nel dormitorio, esce con i suoi compagni e coccola la sua ragazza.