Elezioni Svezia, centrodestra in vantaggio. Boom dell'estrema destra

C’è grande attesa in Svezia per il risultato finale delle elezioni politiche che si sono svolte domenica. Con il 94% dei voti scrutinati, il centro destra risulta in leggero vantaggio. Per l’esito definitivo bisognerà attenere ancora qualche giorno. Mercoledì verranno contati tutti i voti dei residenti all’estero che fanno da ago della bilancia.

Il risultato più eclatante è quello dell’estrema destra

Con circa il 20 per cento delle preferenze, la formazione di estrema destra dei Democratici Svedesi è il secondo partito più votato in Svezia. Questo grazie al processo di cambiamento attuato dal leader Jimmie Akesson. 40anni, aspetto impeccabile, in 17 anni di politica Akersoon ha trasformato un movimento di estrema destra, noto come "Keep Sweden Swedish", in un partito nazionalista. A cominciare dal logo del partito: ha cancellato l’immagine della torcia blu e gialla legata al fascismo e al neonazismo e l’ha sostituita con un fiore; ha espulso parte delle componenti più radicali del partito; nel 2012 ha annunciato una politica di tolleranza zero contro il razzismo.