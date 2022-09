Canada, famiglia fa il giro del mondo prima che figli perdano la vista

Una storia toccante, quella riportata dalla Cnn, che racconta di una coppia canadese che dopo la diagnosi di una malattia che colpisce la vista dei figli ha deciso di portarli a viaggiare in giro per il mondo. La figlia di Edith Lemay e Sebastien Pelletier, questo il nome dei coniugi, aveva solo tre anni quando i genitori si accorsero per la prima volta che la loro bambina Mia aveva problemi di vista. Alcuni anni dopo alla figlia, la maggiore dei loro quattro, è stata diagnosticata la retinite pigmentosa, una rara condizione genetica che causa una perdita o un calo della vista nel tempo. Successicamente la coppia sposata da 12 anni si è resa conto purtroppo che anche altri due dei loro figli, Colin (oggi sette anni) e Laurent (cinque anni), presentavano gli stessi sintomi della sorella.

La scelta di girare il mondo dopo la diagnosi dei tre figli

Le paure dei genitori si sono concretizzate quando nel 2019 ai due ragazzi è stata diagnosticata la stessa malatta genetica di Mia. "Non c'è niente che tu possa davvero fare", dicono i genitori, spiegando che al momento non esiste una cura o un trattamento efficace per rallentare la progressione della retinite pigmentosa. "Non sappiamo quanto si svilupperà velocemente, ma dobbiamo aspettarci che diventino completamente non vedenti entro la mezza età". Dopo essere stata costretta a fare i conti con la notizia della diagnosi definitiva, la coppia ha concentrato le proprie attenzioni sull'aiutare i figli a sviluppare le competenze di cui hanno bisogno per orientarsi nella vita. Quando lo specialista di Mia ha suggerito di permetterle di avere "ricordi visivi", i genitori hanno pensato a come regalargliene il più possibile. "Ho pensato: 'Non le mostrerò un elefante in un libro, la porterò a vedere un vero elefante", spiega la madre alla Cnn. "E riempirò la sua memoria visiva con le immagini migliori e più belle che posso". Così con il marito hanno inziato subito a fare progetti per trascorrere un anno in giro per il mondo con i loro figli.