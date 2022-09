Usa Weekly News, Biden: “Elisabetta II rimarrà impressa nella storia"

14/21 ©Ansa

Accusato di essersi intascato 1 milione di dollari – L’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, si è costituito a New York per il suo ruolo in un programma di raccolta fondi per costruire il muro anti-migranti al confine con il Messico e adesso rischia di essere arrestato. L’artefice della campagna del tycoon nel 2016 è accusato di essersi messo in tasca un milione di dollari degli oltre 25 milioni raccolti