Terremoto in Papua Nuova Guinea, scossa di magnitudo 7.4

Un violento terremoto, di magnitudo 7.4, ha colpito oggi la Papua Nuova Guinea e almeno una persona è morta a causa del sisma. Lo ha riferito il deputato Kessy Sawang, aggiungendo che molte altre sono rimaste gravemente ferite. Nel remoto villaggio di montagna di Matoko, ha detto Sawang, una persona è stata travolta da una valanga di fango ed ha perso la vita. I numerosi feriti sono stati trasportati in ospedale in aereo. Ci sono stati "gravi danni" e si teme che ci siano altri "feriti e morti" nei villaggi lungo la catena montuosa del Finisterre e in alcune aree costiere, ha sottolineato il deputato. Il terremoto è stato avvertito fino alla capitale Port Moresby, a circa 480 chilometri di distanza. Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha inizialmente emesso un allarme tsunami per le vicine aree costiere , ma ha poi dichiarato che la minaccia "è ormai passata".