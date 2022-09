La folla a Buckingham Palace canta l'inno God Save the Queen

A poche ore dall’annuncio della morte della regina Elisabetta, migliaia di persone sono arrivate davanti ai cancelli del Palazzo a Londra per un abbraccio virtuale nel momento di lutto per l'intero Regno Unito. Appena la notizia è stata confermata, le persone riunite hanno cominciato a intonare «God Save The Queen». C'è chi ha portato fiori, chi messaggi di auguri, chi ha tenuto lo sguardo fisso sul telefonino per avere aggiornamenti. Dopo una giornata di pioggia, lacrime e dolore, è comparso un enorme arcobaleno (ADDIO ALLAREGINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).