Argentina, uomo punta pistola contro vicepresidente Kirchner

Un uomo ha puntato una pistola alla testa della vicepresidente argentina Christina Kirchner. È successo nel quartiere Recoleta di Buenos Aires: nei filmati mostrati da diversi canali televisivi, si vede la vicepresidente che si avvicina alla folla davanti alla sua abitazione, probabilmente per firmare una copia della sua autobiografia, e poi si vede l’uomo, un brasiliano di 35 anni, che punta la pistola alla sua tempia per pochi secondi, prima di essere fermato e arrestato. Dalla pistola non è partito nessun colpo.

“Ora la situazione deve essere analizzata dal nostro personale forense per analizzare le impronte digitali e la capacità e disposizione che aveva questa persona”, ha dichiarato il ministro della Sicurezza Anibal Fernandez. L'uomo avrebbe cercato di premere il grilletto, senza far partire il colpo. Secondo le prime ipotesi, le ragioni del gesto potrebbero essere legate alle accuse di frode e corruzione ricevute da Kirchner la scorsa settimana e relative all'aggiudicazione di appalti pubblici nella sua roccaforte di Santa Cruz, nel sud del Paese, durante i due suoi mandati presidenziali alla Casa Rosada tra il 2007 e il 2015. L'accusa ha chiesto dodici anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condanna del gesto

L'attacco alla vicepresidente è stato condannato dalla coalizione di opposizione Insieme per il cambiamento, che ha chiesto un'indagine sui fatti, oltre che dal governo. Il presidente Alberto Fernández ha indetto per oggi, 2 settembre, una giornata di festa nazionale per dare agli argentini il tempo di “esprimersi in difesa della vita, della democrazia e in solidarietà con il nostro vicepresidente. Quanto successo è il più grave attacco da quando abbiamo recuperato i nostri diritti nel 1983”.