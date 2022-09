"Sto facendo la chemio da 6 mesi e sto gestendo i trattamenti abbastanza bene", ha scritto l'84enne attrice su Instagram. "Il cancro è un maestro - ha aggiunto - e sto prestando attenzione alle lezioni che ha per me" ascolta articolo Condividi

L'attrice e attivista Jane Fonda ha raccontato sui social che le è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin. La star 84enne ha riferito di aver cominciato la chemioterapia. "Questo è un cancro molto trattabile. L'80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata", ha spiegato. "Sono molto fortunata - ha aggiunto - anche perché ho un'assicurazione sanitaria e accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, che sono una privilegiata in questo. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare col cancro in un modo o nell'altro e troppe persone non hanno accesso alla qualità del servizio sanitario che sto ricevendo, e questo non è giusto".

View this post on Instagram A post shared by Jane Fonda (@janefonda) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Attivismo per il clima vedi anche Jane Fonda e Diane Keaton a Venezia per The book club 2 Fonda nel lungo post su Instagram in cui ha rivelato la sua malattia non ha perso l'occasione per tornare a parlare dei temi che le stanno cari come il clima. "Dobbiamo anche parlare molto di più non solo delle cure - ha scritto -, ma anche delle cause, in modo da poterle eliminare. Per esempio, la gente deve sapere che i combustibili fossili causano il cancro. Così fanno i pesticidi, molti dei quali sono basati su combustibili fossili. Sto facendo la chemio da 6 mesi e sto gestendo i trattamenti abbastanza bene e, credetemi, - ha rassicurato l'attrice - non lascerò che nulla di tutto questo interferisca con il mio attivismo per il clima".

"Il cancro insegna" "Il cancro è un maestro - si legge ancora nel lungo post su Instagram scritto da Jane Fonda - e sto prestando attenzione alle lezioni che ha per me. Una cosa che mi ha già dimostrato è l'importanza della comunità. Di far crescere la propria comunità in modo da non restare soli. E il cancro, insieme alla mia età - quasi 85 - insegna sicuramente l'importanza di adattarsi alle nuove realtà".