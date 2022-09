Approvata la legge sull'aborto nella Repubblica di San Marino

Con 32 voti a favore, 7 contrari e 10 astenuti, è stata approvata la legge che regolamenta l' interruzione volontaria di gravidanza nella Repubblica di San Marino . Ieri sera il Consiglio Grande e Generale l’ha approvata in seconda lettura dopo molte ore di discussione in Commissione e in Ufficio di presidenza.

La legge

approfondimento

Aborto: San Marino, sei mesi per legge che cancella il carcere

Concretamente sarà possibile usufruire della legge già dalla sua entrata in vigore, prevista il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Infatti anche se la legge prevede l’istituzione del consultorio, è stato inserito nella legge un comma che spiega come "nelle more di cui al comma 1 e fino alla costituzione del Consultorio, le richieste di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza vengono prese in carico dall'UOC Ostetricia e Ginecologia dell'ISS che demanda alla struttura sanitaria convenzionata esterna alla Repubblica". In pratica le pazienti potranno fare richiesta di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza all'ospedale statale che a sua volta demanderà, almeno per ora, a strutture sanitarie convenzionate esterne al territorio della Repubblica.