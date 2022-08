Francia, vespe orientalis attaccano famiglia: padre gravemente ferito

La ricostruzione dei fatti

Dopo aver allertato i soccorsi, i tre sono stati aiutati dai vigili del fuoco di Arras, di Vitry-en-Artois e di Marquion. Il padre, 33 anni è stato quello più colpito. Gravemente ferito, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, è stato medicato e trasportato al centro ospedaliero di Arras prima di essere trasferito a Lens. Leggermente ferito, invece, il piccolo. Il giorno dopo, in mattinata, gli esperti sono stati nuovamente chiamati per cercare il nido che, una volta individuato, è stato distrutto. Il parco è stato chiuso al pubblico in via precauzionale. L’episodio è solo l’ultimo di altri simili già successi in Francia. Il 21 agosto, infatti, tre ciclisti in mountain bike sono stati aggrediti in un bosco a Briennon, nella Loira. Due di loro sono stati ricoverati in ospedale in emergenza.

Gli avvistamenti delle vespe a Roma

Di recente l’emergenza sta riguardando anche l’Italia. Si sono moltiplicate a Roma, nelle scorse ore, le segnalazioni sulla presenza delle vespe orientalis. I primi esemplari, che amano "banchettare" tra i rifiuti in putrefazione, sono stati individuati a fine luglio, ma nell'ultimo mese le richieste d’intervento sono aumentate, soprattutto nei quartieri di Monteverde, Prati e del centro storico.