Gorbaciov, funerali il 3 settembre. Camera ardente alla Casa dei Sindacati di Mosca

Mikhail Gorbaciov sarà sepolto sabato 3 settembre, al cimitero di Novodevichy: lo ha reso noto la figlia, Irina, che non ha saputo dire se è in programma un funerale di Stato. L'ultimo leader sovietico se n'è andato a 91 anni dopo una lunga malattia alla Central Clinical Hospital di Mosca. La cerimonia funebre avrà luogo nella Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati di Mosca, riservata a personalità illustri; poi ci sarà la sepoltura nel cimitero dove riposa anche la moglie Raisa, ha aggiunto la figlia del padre della 'perestrojka'.

L'ultima volta che aveva fatto sentire, indirettamente, la sua voce, era stato all'inizio di marzo, due settimane dopo l'inizio di quella che a Mosca è chiamata l'operazione militare speciale in Ucraina. A riferire le sue parole era stato il Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, che lo aveva visitato in clinica. "Non sta bene - aveva detto Muratov - ma mi ha detto che bisogna fare quanto possibile per fermare la minaccia di una guerra nucleare" (Perestrojka e Glasnost: il significato delle due grandi riforme di Gorbaciov). Sono state moltissime le reazioni dei leader politici di tutto il mondo. Da Boris Johnson, che lo ha definito "un esempio", a Joe Biden, che lo ha descritto come un "leader raro". Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Gli europei gli sono in grande debito" con lui, mentre per Mario Draghi "i suoi messaggi come quello di pace sono attuali davanti alla tragedia dell'invasione dell'Ucraina".