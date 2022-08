Iraq, Moqtada Sadr annuncia il ritiro: scontri e vittime a Baghdad

Dopo l’annuncio del leader sciita, i suoi sostenitori sono scesi in strada per protestare e hanno occupato alcuni palazzi governativi. Scontri con i jihadisti sciiti filo-iraniani dei partiti armati sostenuti dall'ex premier Nuri al Maliki. Intervenute anche le forze di sicurezza governative. Almeno 27 morti e oltre 400 feriti. Razzi e colpi di mortaio anche nella Zona Verde. Coprifuoco in tutto il Paese ascolta articolo Condividi

Caos e scontri tra milizie sciite rivali a Baghdad, capitale dell'Iraq, dopo l'annuncio di Moqtada Sadr di volersi ritirare dalla politica. Secondo le fonti, gli scontri vedono da una parte le "Brigate della Pace" (Saraya as Salam) che riuniscono i seguaci armati del leader sciita Moqtada Sadr e, dall'altra, i jihadisti sciiti filo-iraniani dei partiti armati sostenuti dall'ex premier Nuri al Maliki. Moqtada Sadr è il vincitore delle ultime elezioni, mentre i partiti armati filo-iraniani sono stati sconfitti alle urne ma da anni fanno parte del sistema egemonico iracheno. Sono almeno 27 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi a colpi di arma da fuoco nella Green Zone di Baghdad durante gli scontri e l'occupazione dei palazzi governativi. Secondo fonti mediche, i feriti sarebbero oltre 400. In tutta la capitale è echeggiato il rumore di armi automatiche. Razzi nella Zona Verde, l'area altamente protetta nel centro che ospita istituzioni governative e ambasciate.

Gli scontri a Baghdad vedi anche Iraq, continua occupazione del Parlamento dei manifestanti pro Sadr Dopo le proteste di ieri, in mattinata sono ricominciati i combattimenti tra i sostenitori di Moqtada Sadr, l'esercito e gli uomini dell'Hachd al-Shaabi, ex paramilitari filo-iraniani integrati nelle forze regolari. Le forze di sicurezza governative sono intervenute anche coi lacrimogeni e sparando proiettili di gomma. Ma diverse persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco da non meglio precisati uomini armati. Alcune fonti accusano i membri delle milizie jihadiste sciite filo-iraniane, ostili proprio ai sadristi, che hanno strappato e dato alle fiamme i simboli dell'influenza iraniana in Iraq. Altre fonti puntano invece il dito contro le forze di sicurezza governative. L'esercito ha prima annunciato l'imposizione del coprifuoco a Baghdad e poi ha esteso la misura a tutto il Paese. Coprifuoco prorogato anche per oggi, con le istituzioni pubbliche, le scuole, le banche chiuse per tutta la giornata.

Sirene antiaeree nell'ambasciata degli Stati Uniti vedi anche Lapsus di Bush: "Invasione Iraq ingiustificata… volevo dire Ucraina" Nelle scorse ore le sirene antiaeree hanno risuonato nell'ambasciata degli Stati Uniti nella Zona Verde di Baghdad. Testimoni sul posto hanno parlato di esplosioni nell’area dove si trovano edifici governativi e ambasciate straniere. Al Arabiya e Al Iraqiya hanno riferito di razzi e colpi di mortaio sparati contro la Zona Verde, con alcuni colpi che avrebbero colpito alcuni edifici. I combattimenti si starebbero concentrando con maggior intensità attorno alla sede del ministero degli esteri iracheno. Le forze speciali irachene sono dispiegate in forza nella zona ma non riescono a sedare gli scontri.

Le reazioni internazionali vedi anche Elezioni in Iraq, vince lo sciita Al Sadr: "Basta corruzione" L'Iran ha intanto sospeso i voli di linea per l'Iraq e chiuso il confine. Gli Stati Uniti hanno descritto la situazione come "preoccupante". Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha "seguito con preoccupazione le proteste in corso in Iraq, durante le quali i manifestanti sono entrati negli edifici governativi, ed è particolarmente preoccupato per le notizie di vittime". “Fa appello alla calma e alla moderazione ed esorta tutti gli attori interessati a prendere provvedimenti immediati per ridurre l'escalation della situazione ed evitare qualsiasi violenza", ha aggiunto un portavoce. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha fatto sapere che non ci sono rischi diretti per il personale del contingente italiano e di Nmi.