Teheran, lo stadio apre le porte alle donne iraniane

Un passo in avanti per i diritti in Iran: un gruppo di donne è stato autorizzato a entrare in uno stadio di Teheran per assistere per la prima volta a una partita di campionato di calcio dopo le pressioni degli organismi internazionali. Le autorità hanno permesso alle donne di assistere a un match allo stadio Azadi di Teheran. Moltissimi i video postati sui social media che mostrano le donne all’interno dello stadio al momento dell’inizio della partita del campionato nazionale tra l’Esteghlal FC, la seconda squadra più popolare in Iran, e il Mes-e Kerman. I filmati mostrano donne che sventolano le bandiere blu dell’Esteghlal e fanno il tifo dai loro posti, in un’area speciale designata per la tifoseria femminile. Secondo agenzie di stampa locali, 500 biglietti erano dedicati esclusivamente alle donne, anche se non è stato chiarito quante vi abbiano partecipato. "Siamo felici che siate presenti allo stadio Azadi", ha scritto l'account ufficiale dell'Esteghlal FC in un breve tweet.