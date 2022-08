Manica, treno fermo per un guasto: passeggeri evacuati a piedi

Bloccati per ore nel tunnel della Manica per guasto, poi l'evacuazione a piedi verso un altro treno, alla fine riescono a raggiungere Folkestone, nel Kent

Decine di persone sono rimaste bloccate per ore all'interno del tunnel della Manica, a seguito di un guasto a un treno partito a Calais e diretto a Folkestone. Come accade sempre più spesso la vicenda è tutta documentata in un video che mostra l'evacuazione, a piedi, attraverso la galleria di servizio dell'Eurotunnel Le Shuttle. A riportarlo il sito internet della Bbc. Il video mostra i passeggeri che camminano lungo un tunnel di emergenza tra il Regno Unito e la Francia. Alla fine sono stati trasferiti su un treno sostitutivo e sono riusciti a raggiungere la stazione di Folkestone nel Kent. Le Shuttle ha segnalato che gli allarmi del treno sono scattati pertanto bisognava analizzare la situazione, il che ha reso i disagi inevitabili.