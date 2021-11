La giornata di mobilitazione è stata annunciata dal comitato nazionale della pesca francese in segno di protesta per chiedere la concessione rapida da parte di Londra delle licenze di pesca post-Brexit. Gli arrivi dei traghetti sono bloccati in tre porti, Saint-Malo, Ouistreham e Calais. Sulla terraferma i manifestanti stanno bloccando l'accesso dei camion merci all’Eurotunnel