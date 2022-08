Thailandia, premier Prayuth Chan-ocha sospeso da Corte Costituzionale

La Corte costituzionale thailandese ha accolto l'istanza dell'opposizione sul superamento dei limiti del mandato da parte del primo ministro Prayut Chan-o-cha e ha deciso di sospenderlo temporaneamente dal suo incarico di capo del governo. Secondo quanto riferito dai media locali come il Bangkok Post, cinque giudici su nove hanno votato per la sospensione del primo ministro.

Il primo ministro thailandese potrebbe tuttavia rimanere in carica ad interim fino a quando non saranno indette nuove elezioni, se il Parlamento non troverà un accordo sul suo sostituto. La data delle elezioni non è ancora stata fissata ma dovrebbe essere a marzo del prossimo anno. La decisione della Corte costituzionale segue le forti proteste che hanno avuto luogo nei dintorni della sede del governo thailandese e che hanno costretto la polizia a stabilire un perimetro di sicurezza di circa 100 metri.

La scorsa settimana l'opposizione ha consegnato una lettera al presidente della Camera, Chuan Leekpai, sostenendo che il mandato di Prayuth sarebbe terminato oggi. Secondo il leader del partito Phheu Thai, Cholnan Srikaew, il primo ministro è stato ufficialmente nominato il 24 agosto 2014, tre mesi dopo il colpo di Stato militare da lui condotto contro il governo di Niwatthamrong Boonsongpaisan.