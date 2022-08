Trump fa causa al dipartimento di Giustizia Usa per il blitz dell'Fbi

Il blitz dell'Fbi è stato dettato dalla "politica" e "alla politica non può essere consentito di avere un impatto sulla giustizia”. L’ex presidente degli Stati Uniti, con queste parole, spiega perché ha chiesto la nomina di uno 'special master' per la restituzione dei documenti prelevati dagli agenti federali e lo stop all'indagine ascolta articolo Condividi

Donald Trump, ha chiesto a un giudice di bloccare l'indagine del dipartimento di Giustizia sui file sequestrati dalla sua casa durante una perquisizione dell'FBI. “Gli endorsement nelle elezioni di metà mandato del 2022 sono stati decisivi per i candidati repubblicani". Ad affermarlo i legali dell'ex presidente Usa nell'azione legale avviata contro il governo americano per chiedere la nomina di un giudice terzo non dipendente dal dipartimento di Giustizia, per garantire che sia protetta l'integrità dei documenti sequestrati a Mar-a-Lago.

La replica del dipartimento di Giustizia approfondimento Trump indagato per spionaggio, il tycoon: “Tutto declassificato” Secondo l'FBI, undici serie di file riservati sono stati prelevati dalla tenuta di Trump l'8 agosto. L'ex presidente è indagato per gestione potenzialmente cattiva di documenti riservati. Il raid dell'Fbi è stato "illegale e incostituzionale. Stiamo assumendo le misure necessarie per avere indietro i documenti, che sarebbero stati consegnati anche senza lo spregevole raid. Non smetterò mai di battermi per gli americani" ha dichiarato il tycoon. Il "mandato di perquisizione a Mar-a-Lago è stato autorizzato da un tribunale federale sulla base della richiesta di accertamento di una probabile causa", ha affermato il portavoce del dipartimento di Giustizia Anthony Coley.

La richiesta di un giudice terzo indipendente approfondimento Perquisizioni a Trump, l'Fbi “Ha sottratto documenti classificati" “Il governo da tempo tratta il presidente Donald Trump in modo ingiusto", affermano i legali del tycoon nella mozione depositata davanti al giudice del Southern District della Florida, Aileen Cannon, nominata da Trump. Se Cannon accetterà la richiesta, il processo di revisione dei documenti sequestrati dall'Fbi a Mar-a-Lago si allungherà rallentando anche l'indagine del governo sulla possibilità che abbia ostruito un'indagine federale. In altri casi di alto profilo legati a Trump sono stati nominati special master, per esempio per l'ex legale Michael Cohen. La richiesta di Trump di uno special master non è insolita. Quello che non è comune, riporta Cnn, è che i legali dell'ex presidente l'abbiano presentata dopo due settimane dal blitz dell'Fbi. Questo potrebbe segnalare un disaccordo dietro le quinte fra gli avvocati su come procedere.