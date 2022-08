Nigeria, rilasciate le quattro suore cattoliche rapite

Le religiose erano state sequestrate mentre rientravano in comunità dopo aver partecipato a una messa nello Stato di River. Sarebbero state rimesse in libertà senza condizioni, secondo le prime ricostruzioni

Le quattro suore cattoliche che erano state rapite in Nigeria sono state rilasciate. Lo ha comunicato il direttore della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre Alessandro Monteduro. Le religiose della Congregazione delle suore di Gesù salvatore erano state sequestrate mentre rientravano in comunità dopo aver partecipato alla messa nello Stato di River, in Nigeria.

Rilasciate senza condizioni

I nomi delle suore sono Johannes Nwodo, Christabel Echemazu, Liberata Mbamalu e Benita Agu. La superiora della congregazione, suor Zita Ihedoro, ha fatto sapere - attraverso Acs - che le suore sono state rilasciate "senza condizioni". "Abbiamo il cuore pieno di gioia", ha aggiunto la superiora ringraziando "per le preghiere e per il sostegno morale in questi momenti difficili".