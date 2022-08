Kate Middleton su un volo di linea con i figli: il video su Tik Tok

La duchessa è andata da Londra alla Scozia con Louis e Charlotte volando in economy. Un passeggero ha riconosciuto la famiglia reale e ha ripreso tutto in un video diventato virale sui social ascolta articolo Condividi

Kate Middleton ha rinunciato al jet privato e ha preferito viaggiare in economy. La duchessa di Cambridge è volata in Scozia con i figlia Louis e Charlotte partendo da Londra con un volo di linea. La moglie del principe William era diretta a Balmoral per trascorrere alcuni giorni con la regina Elisabetta prima del ritorno a scuola dei bambini. Un passeggero ha riconosciuto i membri della famiglia reale e ha ripreso tutto con un video, poi postato sui social, che è diventato virale su TikTok. La presenza della duchessa di Cambridge ha suscitato lo stupore di tutti i passeggeri che però, stando alle testimonianze, si sono limitati a commentare senza invadere la privacy della famiglia.

"Una normale famiglia" leggi anche Laver Cup, Kate Middleton scende in campo con Federer per beneficenza Blazer in principe di Galles, tacchi e lunga gonna verde per la reale inglese. Abitino blu per Charlotte e bermuda con maglioncino celeste per il piccolo Louis. Non è la prima volta che la duchessa viene avvistata in economy: anche nell'agosto del 2019 Kate aveva viaggiato su un volo di linea diretto in Scozia. "Una normale famiglia che va a trovare la nonna", scrivono gli utenti su TikTok.

Best dressed del 2022 vedi anche Kate Middleton e il principe William traslocano nella nuova casa La rivista inglese Tatler ha incoronato la duchessa di Cambridge come la donna più elegante del mondo per il 2022. Kate Middleton conquista così il primo posto tra le signore 'Best dressed' come dimostra una delle ultime uscite pubbliche ad Ascot, lo scorso 17 giugno. Kate Middleton indossava un abito bianco a pois neri con lavallière firmato dalla stilista di origine italiana Alessandra Rich e un cappello di paglia con fiori stile My fair lady o lady Di molto apprezzato. "Uno stile, quello della duchessa di Cambridge, da sovrana superstar - ha scritto la rivista Tatler - Il suo look segue le attuali tendenze della moda e dei défilé, lunghezza degli abiti, scultura della silhouette".