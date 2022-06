Kate Middleton e il principe William traslocano nella nuova casa

Nessun domestico fisso per il duca e la duchessa di Cambridge che hanno scelto di trasferirsi in un cottage a 10 minuti di distanza dal palazzo di Windsor

"Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di troppo appariscente o qualcosa che necessitasse di un rinnovamento o di una sicurezza aggiuntiva per non essere un peso per il contribuente". Queste le parole riferite ai tabloid inglesi da una fonte interna alla famiglia reale. Una casa modesta e vicina alla Regina: una scelta che, come fa notare il Daily Mail, segna un'ulteriore distanza dal fratello Harry con il quale i rapporti sono tutt'altro che ricuciti.