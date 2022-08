Dennis Rodman andrà a Mosca per chiedere la liberazione della Griner

Dennis Rodmann scende in campo per Brittney Griner. Il cinque volte campione NBA, in passato, si era già esposto in tema di geopolitica. Adesso a 61 anni, ha annunciato di volersi recare in Russia per aiutare la giocatrice della WNBA Brittney Griner, 31 anni, considerata una delle migliori al mondo. L’atleta è stata condannata da un tribunale russo a nove anni di reclusione per “possesso e contrabbando di stupefacenti”. L’arresto risale allo scorso 19 febbraio, quando la Griner venne fermata all'aeroporto di Sheremetevo perché in valigia aveva due cartucce per sigaretta elettronica a base di olio di cannabis, sostanza legale negli Usa, ma vietata in Russia: 0,252 grammi nella prima, 0,45 nella seconda. Una modica quantità per alleviare il dolore da lesioni croniche che si era procurata durante la sua carriera. “Ho avuto il permesso di andare in Russia per aiutare questa ragazza”, ha detto Rodman alla NBC. “Sto cercando di andare già questa settimana”. Un alto funzionario del governo Biden ha espresso, però, preoccupazione dichiarando che “tutto ciò che non entra nella continuazione dei negoziati attraverso il canale stabilito rischia di complicare e ostacolare gli sforzi di rilascio”.