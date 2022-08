Russia, chiesti 9 anni e mezzo per star basket Usa Brittney Griner

La procura di Mosca ha chiesto una condanna a 9,5 anni di carcere per la star del basket americana Brittney Griner, accusata di traffico di droga. L'atleta è stata arrestata all'aeroporto di Mosca il 17 febbraio con l'accusa di aver introdotto in Russia prodotti a base di marijuana. Il processo è cominciato il primo luglio e Griner si è dichiarata colpevole; secondo la sua difesa, l'atleta aveva il permesso medico per usare cannabis terapeutica.

La cestista si è dichiarata colpevole

"Chiedo alla corte di dichiarare Griner colpevole e di condannarla a nove anni e sei mesi in prigione", oltre al pagamento di una multa di un milione di rubli (16.280 euro), ha dichiarato nella sua requisitoria il procuratore Nikolai Vlasenko. Due volte campionessa olimpica con gli Usa, la 31/enne cestista americana si era dichiarata colpevole, affermando però di aver inavvertitamente portato la sostanza in Russia, rifiutando l'accusa di traffico di stupefacenti. La pubblica accusa afferma invece che Griner avesse scientemente nascosto l'olio di cannabis nel suo bagaglio. Nel pieno della guerra in Ucraina e del conflitto che oppone la Russia all'Occidente, la vicenda di Brittney Griner assume contorni geopolitici, nel momento in cui Mosca e Washington dialogano sul possibile scambio di prigionieri: scambio nel quale la campionessa di basket americana potrebbe essere parte. Gli Usa si aspettano il rilascio di Griner e anche di un altro cittadino Usa detenuto in Russia, Paul Whelan.