Si mutila i genitali mentre dorme: "Sognavo di tagliare della carne"

Brutta avventura per un contadino di 47 anni del Ghana che si è ferito al pene e allo scroto nel sonno. Soccorso dai vicini di casa, è ricoverato in condizioni critiche

Un uomo del Ghana si trova in gravi condizioni dopo essersi tagliato accidentalmente lo scroto mentre dormiva. La vittima, Kofi Atta, è ricoverato al Komfo Anokye Teaching Hospital e, come riporta la Bbc , è in attesa di un intervento chirurgico.

Secondo quanto ricostruito dall’emittente inglese, l’uomo, un contadino di 47 anni residente ad Assim Akomfode, stava schiacciando un pisolino pomeridiano su una sedia dentro casa sua quando, durante il sonno, ha sognato qualcuno che gli diceva di “tagliare della carne” per aiutare a preparare del cibo. Una volta svegliato, ha sentito forti dolori all'interno del pene e dello scroto. È stato in quel momento che ha realizzato di essersi tagliato erroneamente i genitali.

Soccorso da due vicini, poi il ricovero

I primi a soccorrerlo sono stati due vicini di casa, intervenuti dopo aver sentito le sue urla. Kofi Atta, parlando alla Bbc, ha spiegato che nei momenti successivi al suo risveglio era in uno stato confusionario, come di dormiveglia, non capiva se stesse ancora sognando e non ricordava dove aveva preso il coltello. Ha cominciato a rendersi conto di quello che era successo dopo essere stato ricoverato in ospedale.