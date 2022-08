Rushdie, l'aggressore: "L'ho colpito perché ha attaccato l'Islam"

Mondo

Salman Rushdie attaccato al respiratore, rischia di perdere un occhio

Lo scrittore è stato accoltellato ieri, venerdì 12 agosto, a un festival letterario nello Stato di New York. Dopo il trasporto in elicottero in ospedale è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico e ora è attaccato a un respiratore, con gravi danni al braccio e al fegato. Per l'aggressione è stato arrestato un 24enne del New Jersey, Hadi Matar, accusato di tentato omicidio di secondo grado. In tribunale si dichiara non colpevole

Per l'aggressione è stato arrestato un 24enne del New Jersey, Hadi Matar, accusato di tentato omicidio di secondo grado e aggressione. In tribunale si è dichiarato non colpevole. Rushdie, autore dei "Versi satanici", è da oltre 30 anni sotto la minaccia di morte dall'Iran e dall'estremismo islamico: è nel mirino dei fondamentalisti e dell'ayatollah Khomeini che, l'anno dopo la pubblicazione del famoso libro considerato da una parte dell'islam "blasfemo", offrì una taglia di 3 milioni di dollari come ricompensa per la sua morte