Australia, spari all’aeroporto di Canberra: un arresto

L'aeroporto di Canberra, in Australia, è stato evacuato nella mattina italiana del 14 agosto dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel terminale principale dello scalo. Secondo i media locali, l’attentatore sarebbe una sola persona e la polizia avrebbe già provveduto a fermarlo e porlo in stato di arresto. Non si segnalano vittime e feriti.