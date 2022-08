Nucleare, l’Ue presenta "testo finale" sull’accordo con l’Iran

L'Unione europea ha presentato un "testo finale" ai colloqui di Vienna per recuperare l'accordo del 2015 volto a frenare le ambizioni nucleari dell'Iran. Lo ha affermato un funzionario Ue parlando in condizione di anonimato. "Abbiamo lavorato per quattro giorni e oggi il testo è sul tavolo", ha detto, precisando che "la trattativa è finita, è il testo definitivo e non sarà rinegoziato". "Non siamo in una fase in cui possiamo parlare di una finalizzazione del testo", ha però replicato subito un diplomatico del ministero degli Esteri iraniano, precisando che "alcune discussioni su questioni in sospeso continuano e il risultato dei colloqui dipenderà dalla determinazione delle altre parti a prendere decisioni politiche sulle proposte già presenti".