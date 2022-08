“Discesa del Danubio a remi”, una regata inclusiva nel cuore d'Europa

Economia

Bonus Sport 2022: che cos'è, come funziona e a chi è rivolto

Confermato anche per il 2022 il credito d'imposta a favore delle imprese che hanno effettuato erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il valore del credito è pari al 65% di quanto erogato, ma nel limite del dieci per mille dei ricavi 2021 dell'impresa interessata

L’ultima Legge di Bilancio ha esteso anche al 2022 quello che il Dipartimento per lo Sport di Palazzo Chigi ha ribattezzato “Sport bonus 2022”. L’agevolazione – sotto forma di credito d’imposta – va a favore delle imprese che hanno effettuato “erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche”

È lo stesso Dipartimento a specificare sul proprio sito che sono quindi solo ed esclusivamente le imprese a poter usufruire del credito d’imposta, in una misura pari al 65% dell’importo da loro erogato per i lavori che rientrano nel campo di applicazione del bonus