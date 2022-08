Regno Unito , quasi 700 migranti in arrivo dalla Manica in un giorno

Le intenzioni dei candidati alla successione di Johnson

approfondimento

Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa: in 1.500 nell’hotspot

Anche in virtù della portata del fenomeno, il governo britannico ha deciso di concludere un accordo con il Ruanda per l'invio dei richiedenti asilo arrivati illegalmente sul suolo britannico nel Paese dell'Africa orientale. Anche se nessuna delle espulsioni è ancora stata attuata, entrambi i possibili successori di Boris Johnson, Rishi Sunak e Liz Truss, si dicono convinti a perseguire questa linea dura. Una recente relazione parlamentare ha tuttavia sostenuto che misure del genere risultano lontane dall'avere l'effetto deterrente sperato e ha chiesto proprio a Londra di negoziare, con Parigi, l’ipotesi di installare su suolo francese un centro deputato all'esame delle domande di asilo.

Oltre 200 decessi dal 2014 ad oggi

I politici britannici, analizzando ancora il tema dei migranti, hanno sottolineato come le traversate della Manica su piccole imbarcazioni stiano continuando ad aumentare in modo significativo, con 28.500 persone già sbarcate nel Regno Unito solo nel 2021. E, dal 2014 a oggi, in oltre 200 hanno perso la vita o sono scomparsi, in mare o sulla terra ferma, nel tentativo di approdare sul suolo inglese dalla costa settentrionale della Francia. Tra le cause ci sarebbe una rete che si ritiene abbia contribuito a trasportare in maniera clandestina oltre 10 mila migranti, provenienti per lo più dal Medio Oriente e dall'Africa orientale, verso il Regno Unito negli ultimi 12-18 mesi su piccoli gommoni. L'organizzazione è stata di recente smantellata in un'operazione effettuata congiuntamente da Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Nell’ambito dello stesso blitz sono stati effettuati anche 39 arresti.