Australia, senatrice definisce la regina una "colonizzatrice". VIDEO

Mondo

Papa Francesco in Canada: “Chiedo perdono per sofferenze indigeni”

Il Pontefice ha incontrato le comunità native a Maskwacis: 'Il luogo in cui ci troviamo fa risuonare in me un grido di dolore, un urlo soffocato che mi ha accompagnato in questi mesi. Ripenso al dramma subito da tanti di voi, dalle vostre famiglie, dalle vostre comunità; a ciò che avete condiviso con me sulle sofferenze patite nelle scuole residenziali. Di fronte a questo male che indigna, la Chiesa si inginocchia dinanzi a Dio e implora il perdono per i peccati dei suoi figli'

È iniziata a Maskwacis, a circa 70 km a sud di Edmonton, la seconda giornata del viaggio di Papa Francesco in Canada. Una delle tappe cruciali del "pellegrinaggio penitenziale" nei territori delle popolazioni autoctone per esprimere vicinanza e pentimento rispetto alle politiche di assimilazione e agli orrori delle scuole residenziali governative, in gran parte gestite dalla Chiesa cattolica

Il Papa, insieme alla governatrice generale del Canada, Mary Simon - lei stessa di madre Inuit - e il primo ministro Justin Trudeau, ha incontrato le popolazioni indigene First Nations, Metis e Inuit