Iran, l'annuncio di Teheran: "Possiamo costruire la bomba atomica"

L'Iran ha ''le capacità tecniche per costruire una bomba atomica''. Parola di Mohammad Eslami, capo dell'Agenzia per l'energia atomica di Teheran, che allo stesso tempo ha sottolineato che ''non è in agenda'' la costruzione dell'atomica. Lo riporta l'agenzia di stampa semi ufficiale Fars. Eslami ha fatto eco a Kamal Kharrazi, consigliere esperto del leader supremo della Repubblica islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei. ''Le accuse mosse da Israele nei confronti del nostro programma nucleare non danneggeranno il nostro lavoro e non ci impediranno di raggiungere i risultati che ci prefiggiamo'', ha aggiunto.