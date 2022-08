Afghanistan, fonti: “Ucciso leader Al-Qaeda Al Zawahiri in raid Usa"

Mondo

Definito il “principe del terrore”, è ritenuto l'ideatore degli attentati dell’11 settembre 2001. Era nato da madre siriana e da padre originario dello Yemen, di cui fu 17esimo figlio. Laureato in ingegneria, ha avuto 4 mogli e svariati figli. Dopo aver combattuto le forze sovietiche in Afghanistan alla fine degli anni '80, rivolse la propria iniziativa contro gli Usa. Nella notte tra l'1 e il 2 maggio 2011 fu individuato in un compound in Pakistan e ucciso dagli americani