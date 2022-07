Usa, la Camera approva il divieto sulle armi d'assalto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Svolta negli Usa, dove -con 217 voti a favore e 213 contrari- la Camera, a maggioranza democratica, ha approvato una legge che mette al bando le armi d'assalto e da guerra. Solo due Repubblicani si sono aggiunti ai Democratici nel voto. Il provvedimento prende di mira i tipi di fucili Ar-15 usati nella maggior parte delle stragi di massa a scuola, come a Uvalde, in Texas. Va però sottolineato che la legge è destinata a cadere al Senato, come scrive anche Reuters, dove i Repubblicani sono compatti nel non voler limitare la vendita di armi d'assalto.