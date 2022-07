6/10 ©Getty

Beatrice Borromeo ha recentemente svelato nel podcast Lily and Klau di apprezzare ancora di più suo marito per le sue doti di organizzatore di feste per bambini. La trentaseienne ha lodato Pierre Casiraghi per il modo in cui ha approcciato la paternità. I coniugi trascorreranno le vacanze in famiglia sulla costa francese