Lufthansa, oggi lo sciopero: cancellati oltre 1000 voli

E' il giorno dello sciopero del personale di terra di Lufthansa . Tra oggi e i prossimi giorni la compagnia aerea cancellerà oltre mille voli da e per gli aeroporti di Francoforte e Monaco a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato tedesco Verdi. Oltre 134.000 passeggeri saranno coinvolti dalle cancellazioni. La capacità di "riprenotare i passeggeri interessati dalle cancellazioni è molto limitata", ha fatto sapere Lufthansa che ha inoltre evidenziato che i disagi "potrebbero protrarsi fino al fine settimana". Subiscono variazioni anche i voli da e per Düsseldorf, Amburgo, Berlino, Brema, Hannover, Stoccarda e Colonia.

"Pochi sportelli aperti"

La compagnia ha fatto sapere che i passeggeri senza la possibilità di riprogrammare il volo non dovrebbero recarsi in aeroporto perché non sarà aperto “nessuno o pochissimi sportelli”. Lo sciopero di circa 20mila impiegati è stato convocato dai Verdi, uno dei maggiori sindacati tedeschi, in merito alle contrattazioni sulle retribuzioni. Il sindacato ha fatto sapere che è prevista una fortissima adesione allo sciopero e che le proteste potrebbero toccare anche altre compagnie. Il capo delle risorse umane di Lufthansa Michael Niggemann ha criticato questa decisione dicendo che “un'escalation dopo solo due giorni di negoziati che finora sono stati costruttivi sta causando danni enormi ai nostri passeggeri in alta stagione, oltre a appesantire ancora di più il carico sui nostri impiegati”.