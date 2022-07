Attacchi seriali di scimmie in Giappone, 42 persone ferite in un mese

In Giappone le autorità locali stanno cercando di fronteggiare una nuova emergenza: gli attacchi delle scimmie. È soprattutto in una piccola città, Yamaguchi, nel sud-ovest del Paese, che si sono verificati molti casi. Ben 42 le persone rimaste ferite solo nelle ultime settimane. Qui sia adulti che bambini sono stati attaccati, riportando graffi e morsi, per fortuna finora niente di grave. Ma l’insolita aggressività delle scimmie ha indotto le autorità a prendere provvedimenti e ad adottare proiettili con tranquillanti.

I macachi in Giappone

“Tutta la città di Yamaguchi è circondata da montagne e non è raro vedere scimmie”, ha spiegato un funzionario giapponese. Il quale però si è detto sorpreso dai recenti attacchi dei macachi, mai stati così frequenti e in sequenza. La storia dei macachi a Yamaguchi è diventata in queste settimana una notizia in Giappone ed è stata raccontata anche da diversi siti internazionali come il Guardian e la Bbc.