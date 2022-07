Irlanda del Nord, morto l'ex primo ministro David Trimble

Se ne è andato all'età di 77 anni David Trimble, ex primo ministro dell'Irlanda del Nord, vincitore del premio Nobel per la pace. Lo ha reso noto in serata il suo partito, l'Ulster Unionist Party (UUP). Trimble contribuì a forgiare lo storico accordo di pace del 1998 nella travagliata provincia del Regno Unito che pose fine a decenni di conflitto. Lo stesso anno vinse il Nobel, insieme al suo omologo repubblicano John Hume.

Portò la pace in Irlanda del Nord nel 1998

Trimble ha guidato il partito per un decennio dal 1995 e sedeva alla Camera dei Lord, la camera alta del parlamento del Regno Unito, dal 2006, in qualità di pari conservatore. "Un gigante politico, un politico coraggioso, un sindacalista convinto e un amico", ha affermato su Twitter Doug Beattie, l'attuale leader dell'UUP. L'accordo del Venerdì Santo del 1998 pose in gran parte fine a 30 anni di conflitto nell'Irlanda del Nord, in cui vennero uccise oltre 3.500 persone, ed è ancora oggi salutato come un fulgido esempio di arte di governo. Dopo l'accordo del 1998, Trimble ha servito come primo ministro dell'Irlanda del Nord, insieme al vice leader dell'SDLP Seamus Mallon come vice primo ministro. "Lord Trimble è morto pacificamente all'inizio di oggi in seguito ad una breve malattia", ha affermato l'UUP in una nota, precisando che l'annuncio è stato dato "con grande tristezza" dalla sua famiglia, ma senza fornire ulteriori dettagli sulla sua morte. Trimble negli ultimi anni ha svolto campagna pro Brexit e ne ha difeso le conseguenze.