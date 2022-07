Usa, Ocasio-Cortez arrestata durante manifestazione pro-aborto

Le proteste per difendere il diritto di aborto negli Stati Uniti continuano in diverse città. L'ultimo episodio ha visto coinvolta la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, che è stata arrestata insieme a un'altra rappresentante dello stesso partito, Ilhan Omar, e ad altre persone nel corso di una manifestazione pro-aborto vicino a Capitol Hill. A riportarlo sono i media americani. L'amministrazione Biden sta valutando intanto di dichiarare un'emergenza sanitaria limitata per difendere l'aborto, con particolare riferimento alle pillole abortive.

Messaggio shock della repubblicana Boebert

Dopo l'arresto, la rappresentante repubblicana Lauren Boebert si è augurata su Twitter che le quattro democratiche arrestate a Washington per aver manifestato in favore del diritti d'aborto possano finire in cella accanto agli "insurrezionisti" del 6 gennaio 2021. "Spero - ha scritto Boebert - che i membri della Squad vengano messe in celle accanto ai detenuti del 6 gennaio". Il messaggio è rivolto a Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna PresslEy e Rashia Tlaib, che formano la cosiddetta 'Squad', formata da sei democratiche radicali. Il riferimento al 6 gennaio è particolamente scioccante perché proprio Ocasio-Cortez l'anno scorso aveva raccontato del suo incubo di venire stuprata e uccisa dagli insurrezionisti che, dopo aver invaso gli edifici del Congresso, erano andati a caccia della giovane rappresentante democratica, nascosta in una stanza.