Nigeria, ucciso uno dei due sacerdoti cattolici rapiti

Padre John Mark Cheitnum, uno dei due sacerdoti cattolici rapiti pochi giorni fa in Nigeria, nello Stato di Kaduna, è stato ucciso dagli uomini che lo hanno sequestrato. Lo ha annunciato la diocesi di Kafanchan, da dove il sacerdote era stato rapito lo scorso 15 luglio. È invece riuscito a salvarsi padre Donatus Cleopas, che si sarebbe riunito con i confratelli. Dall’inizio dell’anno, aveva ricordato la Fondazione Pontificia Aiuta la Chiesa che Soffre il giorno del sequestro, sono in tutto 20 i religiosi rapiti in Nigeria.

Gli attacchi ai cattolici in Nigeria

La Fondazione Aiuta la Chiesa che Soffre commenta la notizia della morte di padre Cheitnum chiedendosi su Twitter se "realmente i ministri di Dio in Nigeria sono una specie in via di estinzione". I rappresentanti della fede cattolica nel Paese africano sono spesso vittima di violenze: sempre a Kaduna, lo scorso 21 maggio, era stato ucciso un altro sacerdote, don Alphonsus Yadhim Bello. Il 6 giugno, in una chiesa cattolica di Owo, nel sud-ovest della Nigeria, 21 persone sono morte in un attacco armato durante la messa.