Sri Lanka, il presidente Rajapaksa si è ufficialmente dimesso

Mondo

A Colombo migliaia di manifestanti si sono radunati per contestare il presidente Gotabaya Rajapaksa, che si è allontanato dalla zona e che 'è stato scortato in un luogo sicuro', come fa sapere una fonte della Difesa. Lascerà il suo incarico il 13 luglio. Passo indietro anche di Ranil Wickremesinghe: la decisione dopo le richieste dei leader dei partiti presenti in Parlamento, che ora intendono formare un governo di unità nazionale