Arabia Saudita apre spazio aereo a ogni compagnia. Biden: "Storico"

Spazio aereo dell'Arabia Saudita aperto a "tutte le compagnie aeree che soddisfano i requisiti dell'Autorità per il sorvolo". È questo il piano annunciato nelle ultime ore dall'Ente per l'aviazione saudita. Il gesto è importante perché viene considerato un segnale di riavvicinamento a Israele. E il presidente americano Joe Biden, alla sua prima visita nella regione da quando è arrivato alla Casa Bianca, parla di una "decisione storica".

Biden: "Decisione storica"

approfondimento

"Il presidente Biden accoglie con favore ed elogia la decisione storica della leadership dell'Arabia Saudita di aprire lo spazio aereo saudita a tutti i vettori civili senza discriminazione, una decisione che include i voli da e per Israele", afferma in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Un annuncio che, nelle parole di Sullivan, spiana la strada a un "Medio Oriente più integrato, stabile e sicuro", cruciale per "la sicurezza e la prosperità degli Usa e del popolo americano e per la sicurezza e la prosperità di Israele".

I rapporti tra Israele e Arabia Saudita

Israele e Arabia Saudita non hanno rapporti diplomatici. La monarchia del Golfo non riconosce Israele ed è uno dei possibili motivi per cui la comunicazione non cita esplicitamente Israele. L'Arabia Saudita ha comunque di fatto consentito l'uso del suo spazio aereo per i voli tra Israele ed Emirati Arabi Uniti e Bahrein da quando i due Paesi del Golfo hanno stabilito nel 2020 relazioni con Israele con la mediazione Usa. Due anni fa, secondo un rapporto, i sauditi avrebbero anche consentito a un aereo israeliano diretto in India di passare nello spazio aereo della monarchia per evitare il maltempo.