Sudafrica, spari in un bar di Soweto: almeno 14 morti

Quattordici persone sono morte in una sparatoria in un bar di Soweto, alle porte di Johannesburg. Il capo della polizia locale, Elias Mawela, ha riferito che uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco sparando a caso: dodici persone sono morte sul posto, due in seguito alle ferite riportate. Secondo i media, ci sono anche almeno 9 feriti.

La sparatoria è avvenuta esattamente due settimane dopo la tragica morte di 22 persone in un pub-discoteca in una baraccopoli di East London, una città costiera che si affaccia sull'Oceano Indiano.