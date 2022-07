Calciatore della Premier League arrestato per stupro a Londra

Scotland Yard ha confermato che lo sportivo, del quale non viene reso noto il nome, è attualmente in custodia e che viene interrogato. L'episodio, su cui sono ancora in corso le indagini, risalirebbe a giugno scorso

Un giocatore della Premier League è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Sei agenti di Scotland Yard si sono presentati alla residenza del calciatore, le cui generalità per il momento non si conoscono, a Barnet, nel nord di Londra. Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, il calciatore ha circa 30 anni e si appresterebbe a partecipare alla Coppa del Mondo in Qatar. Gli inquirenti lo hanno trattenuto per interrogarlo circa un incidente avvenuto lo scorso mese. La polizia ha confermato il fermo.