Usa, Ocasio-Cortez: vittima di stupro ma avrei potuto scegliere aborto

La deputata democratica ha raccontato di aver subito una violenza sessuale quando aveva circa 20 anni, proprio durante una manifestazione pro-aborto a New York

Alexandria Ocasio-Cortez ha raccontato di aver subito uno stupro a vent'anni durante una manifestazione pro-aborto a New York dicendo di essere stata grata allora di avere avuto la possibilità di scegliere se abortire o meno. "Quando avevo circa 22 o 23 anni, sono stata violentata mentre vivevo qui a New York City", ha detto alla folla riunita a Union Square Park, per condividere storie di aborto, dopo la decisione della Corte suprema americana.

La testimonianza

"Ero completamente sola. Mi sentivo completamente sola. Così sola che ho fatto un test di gravidanza in un bagno pubblico nel centro di Manhattan", ha rivelato la stella dei democratici. "Quando mi sono seduta lì ad aspettare quale sarebbe stato il risultato, tutto ciò che pensavo era grazie a Dio che ho almeno una scelta", ha continuato Ocasio-Cortez raccontando che alla fine il test risultò negativo. "Ma questo non importa. Questa non è una questione di diritti delle donne, è una questione che riguarda tutte noi", ha aggiunto