Hong Kong, Xi Jinping: vera democrazia iniziata col ritorno sotto Cina

Covid, Shanghai allenta le restrizioni e annuncia misure per economia

A partire dal primo giugno, le aziende non dovranno più essere sulle cosiddette liste bianche per riprendere la produzione e si è deciso anche di ridurre alcune tasse sull'acquisto per stimolare la ripresa dopo settimane che hanno messo a dura prova non solo la città, ma tutta la Cina

Il vice sindaco di Shanghai Wu Quing ha annunciato un allentamento delle restrizioni imposte alle aziende per il Coronavirus nell’ambito della strategia Zero-Covid. A partire dal primo giugno, non ci sarà più bisogno di essere nelle cosiddette “liste bianche” per riprendere la produzione e questi elenchi verranno aboliti

“Supportemo a pieno e organizzeremo la ripresa del lavoro, così come la produzione delle imprese in vari settori”, ha detto, parlando di misure “irragionevoli” ma evitando di scendere più nel dettaglio